Наста Лойко вышла на свободу после 30 суток ареста 8.10.2022, 16:35

В отношении правозащитницы прекратили уголовное дело.

Правозащитница Human Constanta Наста Лойко вышла на свободу после 30 суток административного ареста. Кроме того, в отношении нее прекращено уголовное дело, передает «Белсат».

Лойко отбыла 30 суток административного ареста сразу по двум протоколам «за мелкое хулиганство». По возвращении домой она узнала, что Следственный комитет прекратил уголовное дело в ее отношении.

«По возвращении меня ждало письмо из СК, что криминалка в отношении меня прекращена. Теперь я только свидетель по делу «Весны» и без запрета на выезд», – сообщила Наста Лойко.

Также правозащитница просит ни в коем случае не писать задержанным в мессенджерах: «Умоляю вас – никогда не пишите в телеграм задержанным! Мой ТГ 30 суток был в руках ГУБОПиКа, поэтому сегодня аккаунт удален».

Ее задержали 6 сентября после суда над Марфой Рабковой и еще девятью политзаключенными в Минском городском суде. Тогда же задержали еще несколько человек – родственников осужденных и представителей дипломатического корпуса. 7 сентября ей дали 15 суток ареста, а 22 сентября ее повторно арестовали на тот же срок.

В августе 2021 года Лойко стала подозреваемой в «содействии неуплате налогов» (статья 243 УК РБ) по делу против правозащитного центра «Весна». Правозащитница находилась под подпиской о невыезде и обязательством о явке.

13 августа 2021 года сотрудники ДФР задержали Лойко, а после обыска в ее квартире правозащитница связалась с адвокатом и сказала, что ее оставляют в ИВС.

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