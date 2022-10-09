О чем рассказали каракули в средневековых манускриптах 1 9.10.2022, 18:54

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Похоже, монахи, переписывавшие тексты, порой вели себя как современные школьники.

Если присмотреться к страницам средневековых рукописей, то рядом с «официальными» иллюстрациями можно обнаружить множество небольших рисунков, надписей на полях или просто волнистых линий, явно не задуманных в книге автором. Похоже, монахи, переписывавшие тексты, или другие образованные люди порой вели себя как современные школьники, раскрашивая рисунки в книге или используя поля страниц для отработки почерка, пишет Naked science.

Возможно, дело в обычной скуке: переписывание книг занимало долгие месяцы и было очень кропотливым трудом, требовавшим от писца усидчивости и терпения. Не удивительно, что один из них, закончив переписывание древнеанглийского справочника по естествознанию XI века, добавил в конце надпись: «Sy þeos gesetnys þus her geendod. God helpe minum handum». Что можно перевести как: «Так, пусть это сочинение закончится здесь. Боже, помоги моим рукам».

Как сообщает информационный ресурс The Conversation.com, подобные каракули говорят о том, что средневековые писцы не были просто живыми копировальными машинами, но активно реагировали на описанное в книге и даже оставляли своеобразные комментарии. Не отставали от них и читатели, проводившие часы за чтением без возможности, как сегодняшние любители книг, просто унести нужный манускрипт домой: некоторые записи, судя по степени выцветания чернил, добавили в книгу позднее ее написания.

Не все такие каракули были смешными или бессмысленными. Например, в книге «Смерть Дартура» сэра Томаса Мэлори каракулей относительно немного — исследователи обнаружили их всего на 80 страницах из 473 сохранившихся до нашего времени. Но такие заметки на полях уникальным образом отражают ход повествования. Иными словами, в процессе переписывания или чтения люди как бы вступали в диалог с автором произведения или его героями, становясь активными участниками создания средневекового манускрипта.

Поскольку книги в Средние века представляли большую ценность и вдобавок воспринимались как нечто вечное, способное пережить краткий человеческий век, рисование на их страницах может показаться варварством или даже богохульством (учитывая, например, что некоторые рисунки изображали голых представителей церкви). Однако, оставляя рисунки, надписи, комментарии и дополнения, писцы и читатели оставляли свой след в вечности: знаки их присутствия сохранялись еще на долгие годы, становясь частью живой истории книги.

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