Беларусь готовится отправить в Россию 13 эшелонов с боеприпасами 5 9.10.2022, 20:15

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РФ лихорадочно ищет ресурсы для ведения войны.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины утверждают, что российская армия может использовать боеприпасы со складов в Беларуси для военных действий в Украине. Об этом говорится в вечерней сводке с оперативной информацией за 9 октября.

«Руководство Российской Федерации осуществляет меры по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня. Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы Республики Беларусь», — говорится в сводке.

По информации украинского Генштаба, в ближайшее время из Беларуси «планируется перемещение на территорию России еще тринадцати эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами».

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