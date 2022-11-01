ОДКБ разваливается: о чем говорит публичная ссора Лукашенко и Пашиняна 2 1.11.2022, 8:49

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Выйдет ли Ереван из промосковского военного блока?

Лукашенко отругал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на совете ОДКБ за то, что тот посмел поставить вопрос о Нагорном Карабахе. На публичный скандал обращают внимание даже российские пропагандистские СМИ. Вот, что пишет издание EurAsia Daily:

— Лукашенко становится в Армении все более непопулярным политиком. Общественность страны и раньше не испытывала особых иллюзий относительно позиции Лукашенко на кавказском направлении, когда он на словах остается союзником Еревана, но на деле оказывает всяческую поддержку Баку.

Увы, все оказывается не так просто, когда дело касается особых отношений союзников Армении по ОДКБ с Азербайджаном. Пашинян не стал для Лукашенко «нашим человеком», кредиты он ему не давал, нефть не поставлял, оружие не покупал.

Самое тревожное для Еревана в близкой к патовой ситуации — отсутствие перспективного выбора. Выпады некоторых союзников, удивляющихся тому, за что воюют армяне (за территории, где «даже козы не ходят», согласно пятничному спичу Лукашенко), требуют решительного ответа, вплоть до постановки вопроса о выходе из ОДКБ.

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