В Беларуси «закрепостили» иностранных инвесторов 8 1.11.2022, 9:23

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Теперь им запретили реорганизацию компаний и выход из бизнеса.

В Беларуси еще сильнее ограничили права иностранных владельцев компаний, включенных в перечень юрлиц, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. Теперь такие компании нельзя реорганизовывать, из них нельзя выходить, а органам власти запрещено регистрировать соответствующие изменения или новые юрлица после реорганизации. Указ об этом 31 октября подписал Александр Лукашенко, 1 ноября документ был официально опубликован, обращает внимание zerkalo.io.

Указ № 386 вносит изменения в указ Лукашенко от 14 марта 2022 года № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Старая редакция запрещала инвесторам «из иностранных государств, совершающих недружественные действия», отчуждать принадлежащие им доли и акции в уставных фондах белорусских юридических лиц, то есть распоряжаться акциями по своему усмотрению. Перечень юрлиц с «недружественным» иностранным капиталом, на которые распространяется этот запрет, в июле определило правительство.

Теперь в этот же пункт указа, об ограничении прав инвесторов, добавлены новые подпункты:

компании, включенные в перечень Совмина, нельзя реорганизовывать;

инвесторам из «недружественных» государств запрещен выход из состава участников юрлица, включенного в перечень Совмина;

органам власти нельзя регистрировать новые юрлица, созданные в результате реорганизации компаний, входящих в перечень;

также для компаний из перечня не производится регистрация изменений, которые вносятся в их устав в связи с их реорганизацией, отчуждением акций «недружественными» инвесторами или выходом таких инвесторов из бизнеса.

В мартовский указ вносится и много других изменений, но почти все они в новом документе идут под грифом «для служебного пользования», то есть секретны.

Кроме того, все даты в документе изменены с 2022 на 2023 год, то есть положения мартовского указа Лукашенко, которые раньше распространялись только на текущий год, теперь продлены и на следующий. Приведем для пример один абзац из пункта о дополнительных полномочиях Совета Министров принимать определенные решения. Вместо «2022 год» в этом абзаце теперь будет «2022−2023 год».

Основные положения нового указа вступают в силу после официального опубликования, то есть 2 ноября.

Напомним, в изначальном списке белорусских компаний с «недружественными» инвесторами, который Совмин опубликовал в июле, было 190 предприятий. В сентябре в него внесли еще четыре компании, но исключили ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», доля в котором принадлежит австрийскому «Лукойл интернешнл». В октябре к списку добавили еще два юрлица.

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