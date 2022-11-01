«Евроопт» объяснил, почему закрыл Е-доставку во многих регионах

«Евроопт» объяснил, почему закрыл Е-доставку во многих регионах1
- 1.11.2022, 10:19
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Доставка осталась только в Минске, Минской области, Барановичах и областных городах.
«Евроопт» перестал работать в регионах из-за технических ограничений. Об этом пишет Office Life.
Технические мощности Е-доставки позволяют обработать ограниченное количество заказов, в связи с этим компания решила оптимальным образом использовать свои мощности, говорят в «Евроопте».
— Анализируя спрос на сервисы «-доставка и Е-молл, мы определили, что наш второй сервис — emall.by — пользуется большим спросом по всей Беларуси, и особенно в регионах, — объяснила изданию директор по маркетингу «Интернет-магазина Евроопт» Елена Ситдикова. — Мы сфокусировались на сервисе Е-молл в регионах, а на Е-доставке — в Минске и областных городах.
Напомним, с 1 ноября «Евроопт» закрыл Е-доставку для многих регионов, оставив ее только в в Минске, Минской области, Барановичах и областных городах. «Изменения вводятся на неопределенный срок. Надеемся, что в скором времени снова сможем обеспечить доставку по всей Республике Беларусь без ограничений», — указали на сайте ритейлера.