Как работает аэроразведка полка имени Кастуся Калиновского
- 1.11.2022, 13:08
«Калиновцы» тесно сотрудничают с 44-ой ОАБр ВСУ.
- Наши бойцы с БПЛА тесно сотрудничают с 44-ой отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины. Проводят аэроразведку, передают выявленные цели для огневого поражения и помогают корректировать артиллерию, - пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».
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