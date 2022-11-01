Как работает аэроразведка полка имени Кастуся Калиновского 1.11.2022, 13:08

«Калиновцы» тесно сотрудничают с 44-ой ОАБр ВСУ.

- Наши бойцы с БПЛА тесно сотрудничают с 44-ой отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины. Проводят аэроразведку, передают выявленные цели для огневого поражения и помогают корректировать артиллерию, - пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

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