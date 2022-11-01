В Беларуси запретили джинсы от Conte
- 1.11.2022, 13:26
Они будут изъяты из обращения в нашей стране.
Госкомитет по стандартизации включил в перечень опасной продукции, запрещенной к ввозу в Беларусь, продукцию белорусской компании Conte — одну модель женских джинсов торговой марки Conte Elegant. Чиновники признали товар не соответствующим требованиям техрегламентов Таможенного союза, пишет «Зеркало».
Не повезло джинсам модели CON-93: это синие зауженные брюки из эластичного денима с принтом «под камуфляж». Состав ткани — хлопок 86%, полиэстер 11%, эластан 3%.
Именно ткань и не понравилась Госстандарту: там говорят, что воздухопроницаемость у этих брюк в пять раз ниже нормы.
К слову, в интернет-магазинах эти джинсы описываются как «эко-френдли»: якобы при их производстве минимизировано использование химикатов, снижено потребление воды (до 70%) и электричества, а принт на ткань нанесен лазером, который не оказывает воздействия на окружающую среду.
Правда, расположено это экологичное производство вовсе не в Беларуси (иначе и ввоз товара в страну не было бы смысла ограничивать). Как можно узнать из «запретной» карточки на сайте Госстандарта, джинсы пошиты компанией «Firemount Textiles Ltd» в Республике Маврикий, а Conte — лишь их импортер.
Запрет ввоза продукции действует с 31 октября, также товар должен быть изъят из обращения в Беларуси.