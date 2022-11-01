Российский пропагандист о взрыве вертолетов в Пскове: Это провал 1 1.11.2022, 14:47

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иллюстрационное фото

Российская сторона потрясена уровнем диверсионной операции Украины.

В России потрясены глубиной проникновения украинских диверсантов, которые накануне смогли осуществить подрыв сразу 2 российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на военном аэродроме Веретье в Псковской области РФ, пишет «Диалог».

Один из крупнейших военных Telegram-каналов РФ «Старше Эдды» заявляет, что со стороны РФ настолько глубокое проникновение украинских диверсантов в российский тыл является настоящим провалом.

«Давайте говорить откровенно, с нашей стороны это провал. И да, требуется кратное ужесточение наказания для тех ублюдков, что работают на Украину внутри России. Если можно спокойно взорвать вертолет на территории воинской части, то что говорить о менее охраняемых объектах?» - пишет российский пропагандист.

Автор телеграм-канала возмущен, что украинцам помогают осуществлять диверсии в российском тылу жители РФ, которых он призывает строго наказывать.

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