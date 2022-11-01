«Побочки» ковида: как лукашисты грели руки на защитных масках 1 1.11.2022, 14:51

1,562

КГК закупал средства защиты с нарушением закона.

Казалось бы, казенные контролеры по умолчанию должны демонстрировать образцовые примеры того, как должны проводиться государственные закупки. Чтобы комар носу не подточил. Тем более, сотрудники Департамента финансовых расследований, которые в том числе выявляют госзакупочные неправомерности. Белгосраспил решил проверить, как работают с процедурами госзакупок в Управлении ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Телеграм-канал «БелГосРаспил» рассказал о некоторых нарушениях.

В 2020 году, когда в Беларусь пришел коварный коронавирус, в этом ведомстве было объявлено четыре закупки товаров под наименованиями «Маски лицевые гигиенические», «Маски медицинские одноразовые нестерильные» и «Маска защитная одноразовая на резинке» - на общую сумму 3051,40 рубля.

Все закупки производились из одного источника на основании «чрезвычайного» пункта 5 Закона «О государственных закупках». В нем речь идет о «возникновении потребности в приобретении определенных товаров» вследствие появления «обстоятельств непреодолимой силы». В том числе - чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, аварии, необходимости срочного медицинского вмешательства. Поэтому «применение иных видов процедур государственных закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно».

Допустим, первая закупка по такому пункту имеет место быть. Хотя эпидемия в нашей стране официально объявлена не была. А для применения этого пункта требуется обоснование, подтвержденное документально.

Тогда после первой «чрезвычайной» закупки можно и нужно было провести следующие по конкурентной процедуре либо из одного источника по пункту 9 («Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности государственной закупки которых составляет не более 300 базовых величин) с изучением конъюнктуры рынка»).

Однако еще несколько раз Управление ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску закупало маски в срочном порядке без изучения конъюнктуры рынка и конкурентных предложений.

Кроме этого, были выбраны коды ОКРБ 007-2012, которые не соответствовали закупаемому товару. Например, наименование предмета закупки указано «Маски медицинские одноразовые нестерильные», однако код при этом выбран 32.50.50.300 - «Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики), хирургические перчатки, накидки, лицевые маски для хирургических операций и изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки».

Или вот: «Маски лицевые гигиенические» закупались по коду 32.50.50.320 - «Хирургические перчатки, накидки, лицевые маски для хирургических операций». Какие хирургические операции могло проводить Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и городу Минску? А судя по объемам закупок, операции как будто поставлены на поток, ведь было закуплено 4500 таких масок.

Цены плясали от 23 копеек до 1,66 рубля за штуку. Но, так как закупка была «скрыта» (проведена без публичного мониторинга цен на закупаемый товар и без конкурентной процедуры), мы не имеем информации о предъявленных технических требованиях к товару. И, соответственно, не можем знать, завышена ли на него цена. Очевидно лишь то, что закупка проводилась неправомерно, а поставщикам была оказана привилегия в получении государственного контракта.

Кроме этого, обращает на себя внимание то, как в 2021 году Управлением закупались «Знаки почтовой оплаты» в количестве 15000 штук на общую сумму 8500 рублей (идентификационный номер закупки на сайте ГИАС 545204).

Закупка проводилась из одного источника. Основанием выбора этой процедуры закупки был пункт 1 («Приобретение услуг централизованного водоснабжения, водоотведения (канализации), теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения), газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам), услуг по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иных услуг, относящихся к сферам естественных монополий)». И здесь возникает серьезный вопрос к контролирующему органу.

Сложно поверить, но как будто там не знали о том, что на основании Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», Закона «О естественных монополиях» и в соответствии с Положением о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, утвержденным постановлением Совета министров, МАРТ формирует и ведет Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, а также Государственный реестр субъектов естественных монополий. То есть, имеется точный их перечень. И почтовые услуги в нем не значатся! Предприятие «Белпочта» - также. Это значит, что закупка была проведена, а договор заключен неправомерно.

Если уж Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля позволяет себе так обходиться с законодательством о проведении госзакупок, то как можно требовать соблюдения всех его нюансов от участников рынка? Причем мы видим не просто недочеты или оплошности. Это - серьезные и открытые нарушения, совершенные в организации с достаточным количеством работников, обладающих, по идее, основательными знаниями и навыками в области госзакупок.

Получается, и в этой сфере в Беларуси властям не до законов...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».