Ученые сделали сенсационную находку в Эфесе 1.11.2022, 15:15

Специалисты обнаружили район, которому более 1400 лет.

Во время раскопок в этом году в Эфесе в Турции археологи из Австрийской академии наук (AW) обнаружили невероятно хорошо сохранившиеся ранневизантийские деловые и обеденные помещения, которые, по-видимому, были внезапно разрушены в 614/615 году нашей эры, пишет lenta.ua.

Открытие, по словам руководителя раскопок Сабины Ладштеттер, является самым значительным открытием, которое произошло в древнем городе с момента открытия его знаменитых домов на холмах.

Эфес — один из крупнейших и наиболее впечатляющих древних городов мира, а также один из самых важных древних городов Турции. Его культурное и историческое значение было подчеркнуто после его добавления в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году. Остатки города находятся всего в 80 км от популярного приморского города Измир и недалеко от очаровательных городов Сельчук и Шириндже.

Недавно обнаруженный район находится на площади Домициана, известной площади, непосредственно примыкающей к политическому центру римского города, Верхней Агоре. Раскопки в этом году являются частью большого исследовательского проекта по изменениям Эфеса между Римской империей и поздней античностью.

Византийские магазины и мастерские были построены на большом комплексе римской площади, при этом команда сосредоточила раскопки на структуре, состоящей из нескольких коммерческих помещений, площадью около 170 квадратных метров.

Исследователи выкопали насыпной материал метровой высоты и в итоге добрались до слоя огня толщиной около полуметра. Таким образом, уникальный снимок жизни того времени сохранился на глубине около 3,5 метров.

Сохранились отдельные помещения, содержащие тысячи предметов керамики, в том числе целые чаши с остатками морепродуктов, таких как моллюски или устрицы, а также амфоры, наполненные соленой скумбрией. Также были обнаружены тысячи бочек, в том числе целые миски с остатками морепродуктов, таких как моллюски или устрицы, амфоры, наполненные соленой скумбрией, персиками, миндальными и оливковыми ядрами, обугленные бобы, с более чем 700 медными монетами и четырьмя соответствующими золотыми монетами и золотыми украшениями.

По находкам также удалось реконструировать более раннее использование помещений. Итак, это кулинарная мастерская, кладовая, таверна, мастерская с прилегающим к ней торговым залом, а также магазин светильников и сувениров христианских паломников (на это указывает обнаружение около 600 маленьких бутылочек паломников, которые были проданы христианским паломникам).

Однако датировка монет указывает на то, что бурная торговля и ремесла резко прекратились в 614/15 году под полуметровым слоем огня. Ученые предполагают военный конфликт, потому что нет никаких признаков землетрясения, таких как сдвинутые стены или сводчатые полы. Об этом же свидетельствуют обнаруженные многочисленные наконечники копий и стрел. Причины этого до этого были неизвестны.

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