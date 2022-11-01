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Белорусскую бронетехнику отправили в «ЛНР»

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  • 1.11.2022, 15:21
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Белорусскую бронетехнику отправили в «ЛНР»

Еще одно доказательство участия Лукашенко в войне.

Состав с 20 единицами бронетехники был отправлен со станции Уречье (Могилевское отделение БелЖД) на станцию Волоконовка (Юго-Восточная ЖД) и далее в направлении Луганска, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

По данным активистов, груз прибыл к месту назначения 24 октября. На платформах были гусеничные боевые машины пехоты (БМП-2) в количестве 20 единиц общим весом 280 тонн.

В городском поселке Уречье находится 969-я база резерва танков.

Груз проследовал по маршруту Уречье (БЧ) — Осиповичи-1 (БЧ) — Могилев-1 (БЧ) — Орша-Западная (БЧ) — Осиновка (БЧ) — Красное (РЖД) — Смоленск-Сортировочный (РЖД) — Рославль (РЖД) — Брянск-Льговский (РЖД) — Курск (РЖД) — Старый Оскол (РЖД) — Волоконовка (РЖД).

Протяженность маршрута — 1232 км.

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