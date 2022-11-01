Саудовская Аравия и США привели войска в боеготовность на фоне сообщений об иранской угрозе 2 1.11.2022, 21:35

4,108

США заявили, что готовы отреагировать, если Иран совершит атаку на королевство.

США привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность после того, как Саудовская Аравия предупредила Вашингтон о подготовке подготовке Ираном атак на территории королевства. Вместе с США уровень боевой готовности своих вооруженных сил повысили несколько ближневосточных государств, сообщает The Wall Street Journal.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что готов отреагировать, если Иран совершит атаку на королевство. «Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», — заявил представитель совета. Саудовская разведка также полагает, что иранские военные атакуют город Эрбиль в Ираке, где базируются американские войска.

В конце сентября Иран уже обстреливал северный Ирак баллистическими ракетами и боевыми беспилотниками. Один из дронов был сбит американским истребителем, направлявшимся в сторону Эрбиля.

В сентябре командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами публично призвал Саудовскую Аравию, меньше освещать протесты в Иране в эфире спутниковых телеканалов на фарси. Один из них — Iran International, поддерживаемый Саудовской Аравией спутниковый телеканал, базирующийся в Лондоне, — популярен среди многих иранцев.

«Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ», — заявил Салами.

Власти Ирана пытаются силой подавить беспорядки, которые происходят почти ежедневно после смерти 16 сентября девушки, задержанной полицией за предполагаемое нарушение правил ношения одежды. В ходе протестных акций более 200 человек были убиты и более 1000 арестованы, а сами демонстрации демонстрации, которые начались как дерзкий призыв к защите прав женщин, превратились в движение, требующее свержения правительства. По мере распространения беспорядков иранские официальные лица обвиняли врагов Ирана в подстрекательстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».