В Беларуси задержали главу независимого профсоюза «Нафтана» Ольгу Бритикову 1 1.11.2022, 21:48

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Ольга Бритикова

Ее задержали по административной статье.

Силовики задержали главу независимого профсоюза работников «Нафтана» Ольгу Бритикову. Об этом сообщил 1 ноября правозащитный центр «Весна».

Ольгу задержали по административной статье. Сейчас она находится в Новополоцком отделе внутренних дел.

Ольга Бритикова — одна из лидеров протестного движения на «Нафтане» после выборов 2020 года. Именно она озвучила требования заводчан к властям (тогда ее очень внимательно слушал на тот момент глава КГК, а ныне руководитель КГБ Иван Тертель) и руководству предприятия. Ольга трудилась на предприятии 16 лет и из-за своей позиции была уволена. В мае она вышла на свободу после 75 суток ареста за высказывания против войны.

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