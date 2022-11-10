Шведский медицинский холдинг Synevo уходит из Беларуси

Шведский медицинский холдинг Synevo уходит из Беларуси5
- 10.11.2022, 12:33
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Сеть лабораторий действовала в 23 городах страны.
Шведский медицинский холдинг Medicover, владелец сети лабораторий «Синэво», уходит из Беларуси.
Сумма сделки по продаже «Синэво» и «Недвижимость Востока» составляет 14,5 млн евро. Сделку планируется закрыть в IV квартале 2022 года, говорится в отчете холдинга за III квартал.
Холдинг оценивает свою выручку в Беларуси в 21,7 млн евро в 2021 году и 15,3 млн евро за 9 месяцев этого года.
«Синэво» работает в Беларуси 12 лет. Пункты сети открыты в 23 городах Беларуси.