Шведский медицинский холдинг Synevo уходит из Беларуси 5 10.11.2022, 12:33

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Сеть лабораторий действовала в 23 городах страны.

Шведский медицинский холдинг Medicover, владелец сети лабораторий «Синэво», уходит из Беларуси.

Сумма сделки по продаже «Синэво» и «Недвижимость Востока» составляет 14,5 млн евро. Сделку планируется закрыть в IV квартале 2022 года, говорится в отчете холдинга за III квартал.

Холдинг оценивает свою выручку в Беларуси в 21,7 млн евро в 2021 году и 15,3 млн евро за 9 месяцев этого года.

«Синэво» работает в Беларуси 12 лет. Пункты сети открыты в 23 городах Беларуси.

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