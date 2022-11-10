Наталья Радина: Для ответа диктаторам борцы за свободу должны координировать свои действия 10.11.2022, 12:45

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Наталья Радина

Всемирный конгресс свободы — первый шаг на этом пути.

В течение трех дней под Вильнюсом проходил первый международный форум World Liberty Congress на который собрались представители 39 стран. Это – государства диктаторского типа, где в массовом масштабе нарушаются права человека, от России и Беларуси до Китая и ряда стран Южной Америки и Африки.

На открытии выступили Гарри Каспаров, Леопольдо Лопес из Венесуэлы, а также иранская правозащитница и журналистка Масих Алинеджад.

В ходе форума были представления стран, а также предметные дискуссии по темам: «Ситуация с политзаключенными и инициативы в их поддержку»;

«Санкции, которые необходимо вводить против диктаторских режимов и их эффективность»; «Защита прав человека»; «Эффективность коммуникаций по противодействию дезинформации».

Участники подчеркнули, что диктаторские режимы объединены и работают в связке, в то время, как борцы за свободу и правозащитники разрознены.

Нынешний форум стал попыткой связать противников тоталитаризма и авторитаризма, помочь им найти пути совместной борьбы с диктаторами и противодействия диктатурам в своих странах.

Основная часть форума проходила в соответствии с правилами Chatham House британского аналитического центра в сфере международных отношений.

Согласно этим правилам, участники и гости мероприятия не имеют права разглашать авторство тех или иных мнений за пределами места проведения. Этот принцип способствует откровенности мнений и обсуждений.

При этом некоторые участники форума согласились ответить на вопросы корреспондента Русской службы «Голоса Америки».

Масих Алинеджад известна у себя на родине многочисленными выступлениями в защиту прав иранских женщин. В последние годы она живет и работает в Нью-Йорке в Агентстве США по глобальным медиа (U.S. Agency for Global Media) и является ведущей и продюсером персидской службы «Голоса Америки».

Масих внимательно следит за событиями в Иране. «Восемь лет назад я начала кампанию против обязательного ношения хиджаба и заявила на весь мир, что следующую революцию у нас возглавят женщины. А три года назад мое выступление в Стэнфордском университете проходило под лозунгом «Следующую революцию в Иране возглавят женщины», и сейчас именно это происходит, и мне это нравится», – сказала гражданская активистка.

Масих Алинеджан добавила, что очень рада тому обстоятельству, что протест, начатый женщинами, поддержан многими иранскими мужчинами: «Это замечательно, потому что правительство всегда использовало мужчин против женщин, но на этот раз мужчины и женщины борются плечом к плечу».

8 ноября иранский меджлис сравнил участников протеста с «Исламским государством» и объявил о том, что все они должны быть казнены. «Эта новость разбивает мое сердце! – признается Масих. – Члены парламента, которые должны представлять и поддерживать людей, собираются их убивать. И это происходит уже не впервые. И вот почему на этом Всемирном Конгрессе Свободы я сказала: «Не верьте, что мы, иранцы, имеем выборы, Иран – это не нормальная страна, у нас нет выборов. Потому, что эти люди (депутаты меджлиса) были назначены одним человеком – верховным аятоллой, и именно его волю они выполняют, голосуя за убийство людей».

В настоящее время, по мнению Масих Алинеджед, иранский режим очень слаб и поэтому он пытается шантажировать страны Запада своими ядерными программами.

«Что нужно сделать сейчас, когда иранцы ежедневно гибнут под пулями (Корпуса стражей исламской революции)? Мы хотим, чтобы Запад отозвал своих послов из Ирана, и чтобы дипломаты Исламской республики были выгнаны из стран Запада, а посольства – закрыты. Потому что Запад постоянно повторяет: «феминизм!», «права женщин!», а это как раз феминистское движение, это проявление борьбы женщин за свои права. И поэтому Запад должен прекратить торговлю с режимом и признать феминистскую революцию», – убеждена иранская правозащитница.

В конце разговора с корреспондентом она призвала гражданских активистов стран Запада также оказывать всемерную поддержку иранскому протесту. «Ведь и в Америке, и во Франции, и в Германии массы людей вышли на улицы, чтобы выразить возмущение убийством Джорджа Флойда. Почему же они молчат сейчас? В безопасных странах феминистки организуют демонстрации под лозунгом «Мое тело – мое дело» («My body – my choice»). А сейчас иранских женщин убивают, потому что они осмелились требовать свободы выбора в ношении головных уборов. Почему западные феминистки не выходят на улицы с выражением солидарности с женщинами Ирана и Афганистана?» – говорит Масих Алинеджад.

Руководитель Русского Европейского движения Даниил Константинов представлял на Конгрессе «Форум свободной России», в рамках которого он является координатором проектов. Константинов выступал на заседании рабочей группы, где обсуждались проблемы политических заключенных.

«Там было очень много людей, представлявших большое количество разных стран. Поэтому мое выступление было коротким, потому что просто физически не представлялось возможным донести большой объем информации. Но, тем не менее, мы все познакомились, проговорили какие-то вещи и в меру возможности поделились друг с другом опытом», – рассказал он.

Подобный Конгресс проводится впервые, и, по мнению Константинова, дело вовсе не в том, что именно в 2022 году нарушения прав и свобод человека во всем мире приняли небывалые ранее масштабы.

«Я думаю, что просто наступило понимание того, что раз диктатуры объединяются и действуют совместно, они делятся друг с другом опытом, технологиями, порой даже специалистами в определенных сферах, то почему бы антиавторитарному сообществу мира тоже не объединиться и совместно противостоять этим авторитарным режимам? Идея-то, на самом деле, гениальная: мировой антиавторитарный интернационал. Причем, на мой взгляд, было бы еще полезнее, и к этому уже идет дело, если бы он превратился из Конгресса в некий постоянно действующий институт».

Руководитель Русского Европейского движения добавил, что уже избирается коллегиальный орган управления, в котором будут представители разных регионов, что поможет сделать работу World Liberty Congress постоянной. «Благо сейчас есть соответствующие технологии, и нам не нужно, как представителям других интернационалов, обязательно собираться лично», – пояснил Константинов.

Главный редактор сайта «Хартия '97» Наталья Радина, которая на Всемирном Конгрессе Свободы представляла Беларусь, как и Даниил Константинов, в прошлом была политзаключенной. Она считает очень важным, чтобы на фоне войны, которую Россия и Беларусь ведут против Украины, не оставались в тени проблемы с правами человека в этих странах. И главным образом – ситуация с политическими заключенными. «Потому что, если говорить о Беларуси, то реальное количество узников совести в стране – от четырех до пяти тысяч человек. И в ситуации войны эти люди, которые находятся в нечеловеческих условиях, а их жизни угрожает реальная опасность, оказались забытыми, в том числе – на Западе. В международных структурах о них сегодня не говорят, их проблемы не поднимаются», – констатировала Радина в беседе с корреспондентом.

Она подчеркнула, что в Беларуси уже были случаи гибели политзаключенных в тюрьмах. Например, в мае 2021 года в исполнительной колонии № 17 в Школе в результате жестокого избиения охранниками скончался оппозиционный активист Витольд Ашурок. Правда, официальные белорусские власти заявили, что он умер от остановки сердца, хотя по утверждениям родственников, проблем с сердцем у него не было никогда.

«Многим политзаключенным сегодня действительно угрожает опасность, – пояснила Радина. – Поэтому очень важно, что мы поднимаем эти темы, что мы говорим об этом. Чрезвычайно важен обмен опытом, который происходит, потому что здесь присутствуют диссиденты и борцы за свободу, независимые журналисты и правозащитники из 39 стран, и у каждого из нас своя беда, своя ситуация, свои проблемы. Но как отмечают организаторы мероприятия, диктатуры работают совместно, у них достаточно плотная кооперация, а диссиденты, к сожалению, не скоординированы. И в этом плане Конгресс — серьезная попытка координации нашей работы и обмена эффективными методиками по взаимодействию в борьбе с теми нечеловеческими режимами, которые правят в наших странах».

Бывший депутат Литовского сейма и Парламентской ассамблеи Совета Европы Эгидиюс Варейкис (Egidijus Vareikis), считает, что режим Лукашенко можно назвать «народной диктатурой». И что у каждого диктатора есть два мифа: первый, внутри страны, что диктатор – очень хороший человек, а второй, существующий на Западе, что в каждом диктаторе есть потенциал реформатора, некий условный «маленький Горбачев». «И придет день, когда этот «Горбачев» проснется, проведет реформы, и все будут рады», – пояснил литовский политик.

Варейкис подчеркнул: «На Западе этот миф очень популярен, потому что, когда был Горбачев, Западу было очень легко. Распад СССР произошел легко, без серьезной войны и особых затрат. И Запад поверил в то, что с любым диктатором можно договориться. И что плохо со стороны Запада, то, что мы думаем, что договариваться лучше, чем свергать тот или иной диктаторский режим. И диссиденты, которые хотят этот режим свергнуть, получают от Запада контраргумент, что всегда лучше разговаривать, мол, вы хорошие люди, мы вас поддерживаем, но нам нужна торговля. Мы хотим жить тихо – мирно».

Создание Горбачевым мифа о том, что с диктаторами можно договориться, по мнению Эгидиюса Варейкиса, сыграло и против Запада, и против людей, которые живут в условиях диктатуры. «И мне кажется, что Путин сделал – как ни парадоксально это звучит! – хорошее дело, когда доказал всему миру, что с диктаторами договариваться нельзя, что зло надо побеждать, а не пытаться делать с ним бизнес. Ситуация хороша тем, что на Западе меняется понимание этой проблемы. И в этом смысле я – оптимист», – подчеркнул он в разговоре с корреспондентом.

Вместе с тем, по мнению Варейкиса, в том, что происходит в мире, есть и поводы для беспокойства. «Мы живем в XXI веке, и нам надо искать принципиально новые идеи и подходы, как государства должны существовать…. Либеральная демократия, которая была изобретена в XVIII веке, не во всем подходит сейчас. Появились новые средства коммуникации, которые очень неудобны для диктаторов, но и сторонники демократии пока не умеют с ними работать в полную силу. Новый век нам предложит что-то такое, чего мы не предполагаем», – считает Эгидиюс Варейкис.

Подводя итоги трехдневной работы Конгресса, Леонардо Лопес сказал, что эти дни в Литве показали, что люди многих стран стремятся построить у себя справедливое и демократическое общество, где не будет коррупции во власти, равно как и преследований за свободное выражение своего мнения.

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