В Грузии делали вино для римских легионеров 10.11.2022, 12:54

Рядом с Батуми нашли древний винный завод.

Польско-грузинская группа археологов завершила очередной сезон раскопок в поселке Гонио (Аджария, Грузия). Сейчас это просто небольшой черноморский курорт. Но две тысячи лет назад это место имело важное стратегическое значение, поэтому там стоял (и стоит, хотя не в очень хорошей сохранности) римский форт Апсар (Apsaros), пишет Naked science.

Просканировав местность при помощи лидара, археологи выявили аномалии в рельефе и тем самым определили место, где лучше всего начать раскопки. В результате они нашли в нескольких сотнях метров от крепостной стены винодельню, которой, по предварительной датировке, не менее 1800 лет.

Апсар впервые упоминается в работах Плиния Младшего (I век нашей эры) как важная крепость на границе римской провинции Каппадокии. Рядом с крепостью когда-то проходила единственная удобная дорога из Колхиды (сейчас это Абхазия, Западная Грузия, Аджария) в римские провинции Малой Азии.

По правилам фортификации и обустройства земель вокруг укреплений, принятым в Римской империи, эта территория должна быть незастроенной: так проще оборонять. Но люди всегда были заинтересованы в ведении бизнеса, поэтому рядом с военными крепостями часто — вопреки принятым нормам — возникали винные заводы или лупанарии.

Владельцами подобных предприятий обычно были сами ветераны — отставные легионеры, которые открыли прибыльный бизнес благодаря хорошим связям с комендантом крепости. И рынок сбыта искать не надо: продукцию, скорее всего, потребляли легионеры и вспомогательные войска (солдаты без римского гражданства), расквартированные в Апсаре.

Исследователи изучили винодельческий завод и на основании этого предположили, какой тип вина там производили. Помимо пресса для винограда, они нашли глиняные сосуды, которые некогда были вкопаны в землю. Эти сосуды — квеври, специальные керамические изделия для изготовления вина, известные и в современной Грузии.

Квеври представляет собой конический глиняный сосуд очень большого размера — в него обычно входит одна-две тысячи литров винного сусла. Хотя существуют квеври гораздо большего размера — вмещающие до восьми тысяч литров — и совсем небольшие, примерно с обычный кувшин.

Самым древним изделиям из найденных на сегодня — не менее пяти тысяч лет. По мнению историков, форма и назначение квеври не менялись в последние три тысячи лет. Вкус вина, изготовленного с помощью квеври, заметно отличается от алкоголя, выдержанного в бочках или стальных резервуарах: оно более сладкое и землистое.

Исследователи считают, что винодельню построили в начале II века нашей эры, она работала вплоть до начала III века нашей эры — пока в крепости находился римский гарнизон. Позднее производство оказалось заброшенным, что ясно свидетельствует: потребителями вина были именно римские солдаты, а не местные жители.

В II веке нашей эры в Апсаре было расквартировано пять когорт — не менее тысячи человек в каждой (к тому времени численный состав когорт сильно увеличился по сравнению с временами Октавиана Августа). Хотя Плиний Младший назвал Апсар именно фортом (castra), по сути, это был довольно крупный военный городок с развитой инфраструктурой. Внутри крепостных стен располагались даже ипподром и театр.

Ученые считают, что рядом с винодельней находилась ферма, где выращивали виноград, хотя следов ее пока не нашли. Примечательно, что здание винзавода имеет конструктивные особенности, характерные для местной винодельческой традиции, но для герметизации рабочей поверхности и резервуара для сусла использовали раствор, типичный для римского строительства.

Руководитель археологической группы Радослав Карасевич-Щипиорский (Radosław Karasiewicz-Szczypiorski) отметил, что Западная Грузия — не лучшее место для производства вина из-за климата. По его мнению, там целесообразнее было бы делать пиво. Несмотря на это, древние решили поступить именно так: скорее всего, владелец бизнеса по личному опыту знал, какие напитки предпочитают легионеры, и это было не пиво.

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