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Российские школьники собирают консервы для оккупантов под Барановичами

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  • 10.11.2022, 14:22
  • 3,606
Российские школьники собирают консервы для оккупантов под Барановичами

«Гуманитарка» предназначается военным, которые находятся на 230-м полигоне.

Российские школьники собирают гуманитарную помощь для российских военных в Беларуси. О таком факте сообщает интернет-издание «Заря. Ефремов».

Сбор гуманитарной помощи организовали в шестом классе школы №61 города Узловая. «Гуманитарка» предназначается военным, которые находятся на 230-м полигоне под Барановичами.

Коробки с питанием, а также коллективное письмо от детей и родителей, написанное под руководством классного руководителя, адресованы землякам — «узловским защитникам».

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