Российские школьники собирают консервы для оккупантов под Барановичами

Российские школьники собирают консервы для оккупантов под Барановичами11
- 10.11.2022, 14:22
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«Гуманитарка» предназначается военным, которые находятся на 230-м полигоне.
Российские школьники собирают гуманитарную помощь для российских военных в Беларуси. О таком факте сообщает интернет-издание «Заря. Ефремов».
Сбор гуманитарной помощи организовали в шестом классе школы №61 города Узловая. «Гуманитарка» предназначается военным, которые находятся на 230-м полигоне под Барановичами.
Коробки с питанием, а также коллективное письмо от детей и родителей, написанное под руководством классного руководителя, адресованы землякам — «узловским защитникам».