Украинская армия освободила Новокаиры и еще три села на пути к Херсону 11.11.2022, 11:03

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ВСУ давят на армию РФ с севера.

Украинские военные вечером 10 ноября освободили из оккупации село Новокаиры в Херсонской области. Теперь в населенном пункте нет российских оккупантов.

Украинские воины метр за метром освобождают Юг Украины от российских захватчиков. Фото из Новокаиров опубликовали бойцы добровольческого отряда аэроразведки «Карлсон».

На фото воины подняли флаг Украины в селе Новокаиры. Российскому триколору в населенном пункте больше не место.

За несколько часов до того воины подразделения освободили село Мыловое и сообщили, что направляются в Новокаиры.

ВСУ наступают на Херсонщине: давят на армию рф с севера

Кроме того, бойцы ВСУ опубликовали фотографии и видео, свидетельствующие о продвижении на севере Херсонщины: освобождены Качкаровка и еще два села в направлении Берислава и Новой Каховки.

Информация обнародована Telegram-каналом «Молния».

На опубликованном видео военный из подразделения Национальной гвардии Украины заявил, что украинский флаг устанавливается в селе Качкаровка Херсонской области.

Освобождение населенного пункта бойцы посвятили своим собратьям, боровшимся за Мариуполь и защищавшим «Азовсталь».

Кроме Качкаровки освобождены еще два населенных пункта - села Пятихатка и Кучерское. На фотографиях, сделанных на месте событий, украинские бойцы устанавливают государственный флаг на крыльцах школы и фельдшерского пункта.

Отметим, освобожденные села расположены к северу от Берислава и Новой Каховки: до пока оккупированных населенных пунктов осталось около 30 км. Между тем, когда ВСУ начало продвижение на севере Херсонщины, то от первого освобожденного села Осокоровки до Берислава было около 70 км.

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