«Лекарство стоит больше, чем зарплата» 6 11.11.2022, 12:26

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Белорус поделился впечатлениями от новостей о российском препарате «Скайвира».

На днях в Беларуси появился противовирусный российский препарат «Скайвира» для лечения COVID-19. Таблетки поступили в аптечную сеть «Белфармации». Их производитель обещает ускорить выздоровление и минимизировать выраженность постковидного синдрома.

Газета Жодинского горисполкома решила выяснить, появился ли в городских аптеках российский препарат от COVID-19, и поделилась результатами своего исследования с горожанами.

«Как выяснятся, препарата «Скайвира» в Жодино нет, – пишет наш постоянный читатель Денис, внимательно ознакомившись с результатами исследования. – Об этом местному журналисту стало известно из всем доступного аптечного сервиса. И когда препарат появится – неизвестно: «Список выдает лишь 12 аптек столицы. И указывает цену – 475,59 рубля. В упаковке – 10 таблеток. Отпускается только по рецепту. Рассчитана ли упаковка на один курс/одного человека, не указано». Вот и вся информация.

Интересно, сколько упаковок этого лекарства сможет себе позволить штатный корреспондент исполкомовской газеты? – задается вопросом читатель ex-press.by Денис. - Вот, например, моя знакомая работница детского сада в Жодино вообще не сможет себе купить это лекарство. Оно стоит больше, чем ее зарплата.

Правда, самый главный академик страны пообещал, что к концу ноября в Витебской области будет налажен выпуск отечественной чудо-вакцины, которая будет учитывать «территориальные и генетические особенности белорусов».

Это, конечно, ученым виднее - про наши особенности, – пишет Денис. – Но я подумал: а вдруг сделают? Появилась надежда, что российский «Скайвира» за «пиццот» мне не понадобится».

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