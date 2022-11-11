Люди гуляли по пляжам Испании раньше, чем предполагали ученые 11.11.2022, 12:36

фото: comandir.com

Найдены новые отпечатки ног.

Два года назад на пляже Маталасканьяс в национальном парке Доньяна (юго-запад Испании) обнаружили отпечатки ног древних людей — причем сразу очень много. Тогда исследователи выделили 87 отпечатков, которые позволили идентифицировать 36 особей — мужчин, женщин и детей, пишет Naked science.

Находку датировали по предыдущему исследованию отложений из окрестных скальных массивов, таким образом ее возраст определили в 106 ± 19 тысяч лет. Это неандертальцы — сделали вывод антропологи. И два года в нем никто не сомневался. Однако теперь ситуация изменилась.

Ученые из Университета Уэльвы и Севильского университета (оба в Испании) применили метод оптически стимулированной люминесценции для анализа отпечатков с пляжа Маталасканьяс. Этот метод используют для датирования окаменелостей в геологических отложениях с помощью ионизированного излучения. Так ученые определяют, когда конкретный слой породы в последний раз подвергался воздействию солнечного света. Соответствующая работа опубликована в журнале Scientific Reports.

После сбора образцов с различных уровней установили возраст ископаемых останков, который указывает на средний плейстоцен: тогда был непростой в климатическом смысле переход от потепления (300-360 тысяч лет назад) к крупному оледенению (240-300 тысяч лет назад).

В тот период уровень моря был примерно на 60 метров ниже нынешнего. Это означает, что побережье моря находилось более чем в 20 километрах от сегодняшнего, и, следовательно, существовала большая прибрежная равнина с обширными зонами, подверженными наводнениям. Именно такие условия обеспечили сначала отпечатки ног, а потом — когда море затопило равнину — и их сохранность.

Новая датировка — 295 800 лет, с погрешностью в 17 800 лет. Причем исследовали не только первоначальные 87 следов: за прошедшее время археологи обнаружили более 300 таких отпечатков, десять процентов из которых считают хорошо сохранившимися. Встает вопрос: кто гулял по пляжу Маталасканьяс?

Раньше речь шла о позднем плейстоцене, когда присутствие неандертальцев на Пиренейском полуострове было ожидаемым в рамках устоявшейся хронологии этого вида. Поэтому то, что следы оставили эти родственники Homo sapiens, было нормальным выводом.

Метод оптически стимулированной люминесценции считают очень точным, и результат, полученный с его помощью, переводит следы гомининов из верхнего плейстоцена в средний, что делает их уникальными для Европы. Поэтому теперь нет уверенности в том, что эти следы принадлежат неандертальцам.

Основная гипотеза ученых заключается в том, что отпечатки оставили особи неандертальского рода, с которым связывают Homo heidelbergensis и Homo neanderthalensis. Но, по мнению авторов работы, речь может идти скорее об общих предках этих двух видов. Именно по этой причине отпечатки ног из Маталасканьяс приобретают большую ценность: мы не очень хорошо представляем себе жизнь гейдельбергского человека в Европе.

До сих пор отпечатки ног этого периода находили только в Италии: их датировали периодом между 345 и 380 тысячами лет назад и соотнесли с Homo heidelbergensis. Они единственные старше находок в Уэльве. После них идут датировки следов на стоянках Биаш-Вааст (Франция) и Теопетра (Греция) — им примерно 130-236 тысяч лет, и их уже относят к неандертальцам.

На сегодня вопрос о гейдельбергцах и неандертальцах все еще остро дебатируется антропологами. Одни считают, что гейдельбергцы — просто ранние неандертальцы, другие настаивают на том, что различия между ними достаточно велики, поэтому можно говорить о разных видах. Накопление новых датировок и данных может приблизить научный мир к окончательному решению этого вопроса.

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