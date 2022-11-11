Вы можете поддержать политзаключенного Павла Кучинского
- 11.11.2022, 13:21
12 ноября молодеченец отметит 28-летие.
Политзаключенному из Молодечно Павлу Кучинскому присудили пять лет колонии. 2 сентября в Минском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Кучинского. В результате ему сократили срок на три месяца: с пяти лет заключения до четырех лет и девяти месяцев. Но при этом прибавили штраф в размере 120 базовых величин (3 840 рублей), пишет ПЦ «Вясна».
У Павла инвалидность первой группы — четвертая стадия рака. Стало известно, что его перевели в республиканскую больницу на Володарского, где будут содержать до проведения ПЭТ/КТ — диагностики для онкобольных. В этой больнице больные находятся не в палатах, а в обычных камерах, которые перестроили для медицинских нужд.
12 ноября Павел отметит 28-летие.
Вы можете поддержать политзаключенного, написав ему письмо:
Адрес для поздравительных писем и открыток: ОРБ ТО, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, палата № 7, Павел Андреевич Кучинский