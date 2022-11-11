В Крыму легковушка «протаранила» грузовик с военными РФ
- 11.11.2022, 13:26
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Японское качество оказалось намного выше российского.
Сегодня, 11 ноября, в Джанкойском районе оккупированного Крыма произошла авария с участием легкового автомобиля и «КамАЗа», перевозившего российских солдат.
Российские СМИ пишут, что в результате столкновения «КамАЗ» вылетел в кювет и перевернулся.
Пострадало 15 военнослужащих РФ и двое гражданских, информирует Антон Геращенко на своей странице в Telegram-канале.
Самое интересное, что военный грузовик перевернулся от удара об легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.
Японское качество оказалось на высоте.