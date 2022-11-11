В Крыму легковушка «протаранила» грузовик с военными РФ 11.11.2022, 13:26

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Японское качество оказалось намного выше российского.

Сегодня, 11 ноября, в Джанкойском районе оккупированного Крыма произошла авария с участием легкового автомобиля и «КамАЗа», перевозившего российских солдат.

Российские СМИ пишут, что в результате столкновения «КамАЗ» вылетел в кювет и перевернулся.

Пострадало 15 военнослужащих РФ и двое гражданских, информирует Антон Геращенко на своей странице в Telegram-канале.

Самое интересное, что военный грузовик перевернулся от удара об легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.

Японское качество оказалось на высоте.

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