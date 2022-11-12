Легендарный Бэнкси признал, что сделал граффити в украинской Бородянке 12.11.2022, 10:26

2,328

Рисунки появились на руинах зданий, разрушенных оккупантами.

На одном из разбомбленных оккупантами доме в Бородянке появились интересные граффити. По стилю они похожи на работы всемирно известного анонимного художника Бэнкси.

Впоследствии Бэнкси все-таки признался, что работы были сделаны им. Их он сделал, когда находился в Киевской области, сообщает 24tv.ua.

Сначала снимки опубликовал британский фотожурналист и репортер Эд Рэм, который работает на Getty Images в Украине. На одном из снимков зафиксирована внутренняя полуразрушенная стена дома с рисунком – маленький мальчик бросает на спину взрослого мужчину в кимоно.

Сам Рэм спросил подписчиков, может ли быть, что это работа Бэнкси, или это просто имитация.

«Обладателя черного пояса президента России Владимира Путина отстранили от должности почетного президента Международной федерации дзюдо», – написал он.

Также в сети появились и другие фото, которые очень похожи по стилю исполнения на работы Бэнкси. Одну из них сам Бэнкси опубликовал в своем инстаграме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».