Легендарный Бэнкси признал, что сделал граффити в украинской Бородянке
- 12.11.2022, 10:26
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Рисунки появились на руинах зданий, разрушенных оккупантами.
На одном из разбомбленных оккупантами доме в Бородянке появились интересные граффити. По стилю они похожи на работы всемирно известного анонимного художника Бэнкси.
Впоследствии Бэнкси все-таки признался, что работы были сделаны им. Их он сделал, когда находился в Киевской области, сообщает 24tv.ua.
Сначала снимки опубликовал британский фотожурналист и репортер Эд Рэм, который работает на Getty Images в Украине. На одном из снимков зафиксирована внутренняя полуразрушенная стена дома с рисунком – маленький мальчик бросает на спину взрослого мужчину в кимоно.
Сам Рэм спросил подписчиков, может ли быть, что это работа Бэнкси, или это просто имитация.
«Обладателя черного пояса президента России Владимира Путина отстранили от должности почетного президента Международной федерации дзюдо», – написал он.
Также в сети появились и другие фото, которые очень похожи по стилю исполнения на работы Бэнкси. Одну из них сам Бэнкси опубликовал в своем инстаграме.