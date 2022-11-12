Жители Херсонской области с цветами и объятиями встречают бойцов украинского спецназа
- 12.11.2022, 10:42
Подразделения ВСУ очищают от остатков армии РФ правый берег Днепра.
В Херсонской области показали невероятную реакция мирных людей на операторов Сил спецопераций Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
«Впервые с прошлой весны эти украинцы увидели своих воинов, находясь до сегодняшнего дня в оккупации российских палачей. Еще один населенный пункт на юге вернул свободу», - говорится в сообщении.