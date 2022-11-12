Что оставили после себя оккупанты, убегая из Херсона 2 12.11.2022, 10:53

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Российские захватчики хозяйничали в домах местных жителей.

После того как Вооруженные силы Украины зашли в Херсон, начала открываться правда о том, как жил город под оккупацией последние восемь месяцев. Российские захватчики хозяйничали в домах местных жителей, а когда пора убираться из города, пытались унести с собой все ценное.

Фото из домов херсонцев опубликовали в местных Telegram-каналах.

Оккупанты устроили в них настоящий беспорядок.

Военные страны-агрессора вытаскивали ящики и выбрасывали все вещи из шкафов и полок, пытаясь найти ценное, по их мнению, имущество в домах жителей Херсона. Все, что им показалось неинтересным, россияне бросали прямо на пол, где и оставили, убегая от ВСУ.

По традиции, после себя противник оставил «наскальную живопись» в виде символов «Z» и «V».

Кроме того, можно увидеть, что часть домов в городе повреждена из-за обстрелов.

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