Что оставили после себя оккупанты, убегая из Херсона

Что оставили после себя оккупанты, убегая из Херсона2
- 12.11.2022, 10:53
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Российские захватчики хозяйничали в домах местных жителей.
После того как Вооруженные силы Украины зашли в Херсон, начала открываться правда о том, как жил город под оккупацией последние восемь месяцев. Российские захватчики хозяйничали в домах местных жителей, а когда пора убираться из города, пытались унести с собой все ценное.
Фото из домов херсонцев опубликовали в местных Telegram-каналах.
Оккупанты устроили в них настоящий беспорядок.
Военные страны-агрессора вытаскивали ящики и выбрасывали все вещи из шкафов и полок, пытаясь найти ценное, по их мнению, имущество в домах жителей Херсона. Все, что им показалось неинтересным, россияне бросали прямо на пол, где и оставили, убегая от ВСУ.
По традиции, после себя противник оставил «наскальную живопись» в виде символов «Z» и «V».
Кроме того, можно увидеть, что часть домов в городе повреждена из-за обстрелов.