На российском ТВ специально включили видео с оскорблениями Путина 9 12.11.2022, 11:21

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Пропагандисты сами себя «переиграли».

В России до сих пор не могут поверить в то, что украинские военные выгнали российских оккупантов из Херсона. Теперь там пытаются придумать разные истории даже о том, что кадры со встречи мирных жителей и бойцов ВСУ якобы постановочны. Об этом рассказывает российский пропагандист Сергей Карнаухов на местном ТВ. Видео уже разлетелось в Сети, пишет «Главред».

Пропагандист назвал «болезненными» видео, на которых запечатлен момент встречи украинских защитников и жителей освобожденных населенных пунктов.

«Самыми болезненными кадрами, которыми нас будут терзать, будет то, как организовано будут встречать украинские Вооруженные силы», - сказал пропагандист.

Самое забавное то, что на российском телевидении смотрят видео, на фоне которого играет невероятно оскорбительная для Путина и России песня.

Стоит обратить внимание на выражение лица Карнаухова. По нему незаметно, что эти слова вызывают хотя бы какое-то негодование.

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