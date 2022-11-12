закрыть
12 ноября 2022, суббота, 12:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России объявили о создании ЧВК с православными наемниками

25
  • 12.11.2022, 11:27
  • 5,832
В России объявили о создании ЧВК с православными наемниками

Для «православного Талибана» даже придумали название.

В РФ объявили о намерениях создать первую частную военную компанию «под флагом» Русской Православной церкви.

О создании батальонов с наемниками объявили представители общины морского Кронштадтского Никольского собора в РФ, сообщает российский Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей епархии.

Батальоны получат название «Андреевский крест». Их якобы будут готовить и отправлять воевать в Украину. Православные наемники будут воевать «под флагом» РПЦ и находиться в составе российских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников