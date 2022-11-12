В России объявили о создании ЧВК с православными наемниками

В России объявили о создании ЧВК с православными наемниками25
- 12.11.2022, 11:27
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Для «православного Талибана» даже придумали название.
В РФ объявили о намерениях создать первую частную военную компанию «под флагом» Русской Православной церкви.
О создании батальонов с наемниками объявили представители общины морского Кронштадтского Никольского собора в РФ, сообщает российский Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей епархии.
Батальоны получат название «Андреевский крест». Их якобы будут готовить и отправлять воевать в Украину. Православные наемники будут воевать «под флагом» РПЦ и находиться в составе российских войск.