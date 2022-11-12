Витебчанина осудили на 12 лет за администрирование протестных чатов и каналов

Витебчанина осудили на 12 лет за администрирование протестных чатов и каналов7
- 12.11.2022, 11:34
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Приговор вынесла судья Татьяна Фальковская.
12 лет колонии усиленного режима и 16 000 рублей штрафа (500 базовых) — такой приговор получил Вадим Васильев. 27-летнего витебчанина судили в Минском городском суде, сообщает правозащитный центр «Весна».
Парня осудили по шести статьям Уголовного кодекса — якобы за администрирование телеграм-каналов «Витебск 97%» и «Орша 97%».
Суд был закрытым, поэтому подробности процесса неизвестны. Приговор вынесла судья Татьяна Фальковская.
Известно, что Васильева задержали в конце мая 2022 года. Силовики сняли с ним видео, в котором витебчанин рассказал, что был администратором протестных чатов и каналов в августе 2020 года.