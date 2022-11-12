Понтоном через Свислочь: нелегалы применяют необычные способы штурма польской границы 12.11.2022, 14:42

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Более 186 мигрантов пытались прорваться в ЕС из Беларуси.

За минувшие сутки 186 мигрантов пытались проникнуть в Литву и Польшу со стороны Беларуси.

11 ноября на польскую территорию пытались незаконно попасть 124 человека. Среди них граждане Сирии, Египта, Конго, Ирака и Ирана.

На участке Бобровники 20 граждан Сирии, Египта, Конго и Алжира переплыли в Польшу через Свислочь. В районе Пласки 10 сирийских граждан переправились на понтоне через Августовский канал, сообщает Погранслужба Польши.

На литовско-беларусской границе за сутки были задержаны 58 мигрантов, пишет Delfi.

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