Журналиста Сергея Сацука этапировали в могилевскую тюрьму 1 12.11.2022, 19:26

В октябре политзаключенного приговорили к восьми годам лишения свободы.

Политзаключенный и редактор «Ежедневника» Сергей Сацук был этапирован в Могилевскую тюрьму №4. Причем апелляционная жалоба на приговор, поданная Сацуком, еще не рассматривалась судом высшей инстанции. Об этом узнала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

26 октября Минский городской суд (судья Светлана Бондаренко) приговорила Сергея Сацука к лишению свободы сроком на 8 лет. Он был признан виновным в преступлениях, предусмотренных тремя уголовными статьями – ст. 430 («Получение взятки»), ст. 130 («Разжигание розни») и ст. 426 («Превышение власти или служебных полномочий»).

Сергей Сацук подавал апелляционную жалобу на приговор, но она пока не рассмотрена, а значит приговор не вступил в законную силу.

Сацуку также назначили штраф в размере 16 тысяч белорусских рублей. Он лишен права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в доход государства 12 тысяч 384 рублей. Автомобиль политзаключенного арестован.

Сергей Сацук – главный редактор интернет-портала «Ежедневник» (ej.by), автор резонансных расследований о фактах коррупции в государственной системе. Был задержан 8 декабря 2021 года. В его доме прошел обыск, доступ к сайту «Ежедневника» был заблокирован. Политзаключенного удерживали в СИЗО-1 на Володарского, сейчас он находится в могилевской тюрьме.

Новый адрес для писем: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А.

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