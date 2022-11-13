Крымские партизаны ликвидировали в Симферополе 30 военных РФ 3 13.11.2022, 9:09

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Опубликован список имен.

Во временно оккупированном Крыму активисты подпольного движения «АТЕШ» заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военнослужащих в госпиталях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизан.

«В военных госпиталях Симферополя агенты «АТЕШ» успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. 30 недобитков которым мы помогли добраться на суд Божий», - говорится в официальном заявлении движения «АТЕШ».

Крымские партизаны также добавляют, что в достоверности этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги.

«Проверяйте палаты, проверяйте морги, жгите медкарточки. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это правда! Думайте!» - отмечается в публикации.

Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен, которые, как отмечается, были ликвидированы.

Накануне сообщалось, что агенты движения зашли в севастопольский военно-морской клинический госпиталь, а также в роддом №2, в котором были размещены раненые российские солдаты.

Активисты движения ранее в начале октября объявляли о создании в рядах ВС РФ подпольной организации «АТЕШ» с целью развалить армию оккупантов изнутри. Для этого на временно подконтрольном России украинском полуострове к партизанскому движению привлекают крымских татар и проукраинских россиян.

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