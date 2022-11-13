Операция по освобождению Херсона: ВСУ показали первые удары по врагу

Операция по освобождению Херсона: ВСУ показали первые удары по врагу1
- 13.11.2022, 9:14
- 6,352
Мощное видео атаки 63-й отдельной механизированной бригады.
В сети появились кадры того, как начиналась операция по освобождению Правобережья Херсонской области и самого Херсона. Оказывается, первые удары были нанесены по локациям российских оккупантов еще 8 ноября.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами». На кадрах показаны первые атаки по позициях захватчиков.
«На видео – начало операции по освобождению Правобережья Херсонщины», – сказано в сообщении.
В частности, в ролике представлена Снегиревка в Николаевской области. Там ВСУ успешно провели операции по «демилитаризации» российских войск 8 ноября.
Отмечается, что первые удары по позициям врага нанесла 63-я ОМБр.
Атаки украинских защитников пришлись возле объекта критической инфраструктуры. Именно там было скопление техники и войск армии страны-агрессора.