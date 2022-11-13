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Россия начала экстренный отвод войск с левого берега под Херсоном

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  • 13.11.2022, 9:25
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Россия начала экстренный отвод войск с левого берега под Херсоном

Оккупанты боятся ударов HIMARS.

Россия после вывода своей группировки из Херсона и всего правого берега Херсонской области экстренно переносит свои объекты на левом берегу Днепра.

Назначенный Москвой «глава» так называемой «администрации Каховского района» Павел Филипчук заявил в субботу, что подконтрольное ему «ведомство» покинет 15-километровую зону на левобережье, передает «Подъем».

По его словам, «администрация» якобы является целью номер один для Вооруженных сил Украины, поэтому она будет перемещена «на более безопасную территорию». Он также добавил, что упомянутая 15-километровая зона на левом берегу области может стать зоной боевых действий. Российские войска сейчас оборудуют там новые сооружения и укрепления.

Тем временем Telegram-канал «Украина 365» сообщает, что противник срочно переносит свои базы на левом берегу Днепра поближе к аннексированному Крыму и подальше от РСЗО HIMARS украинской армии.

Так, вертолетная база российской армии в оккупированной Чаплинке после освобождения ВСУ правого берега Херсонской области находится в пределах досягаемости HIMARS.

В свою очередь, российские «военкоры» писали в субботу утром об объявленной «эвакуации» местного населения на левобережной части Херсонщины. По их данным, такие сообщения рассылаются местной «администрацией».

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