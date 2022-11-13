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ВСУ разгромили штаб 20-й мотострелковой дивизии РФ в освобожденной Чернобаевке

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  • 13.11.2022, 11:01
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ВСУ разгромили штаб 20-й мотострелковой дивизии РФ в освобожденной Чернобаевке

Появилось видео уничтоженной вместе с командиром дивизии базы оккупантов.

Украинские воины показали груду уничтоженной техники российских захватчиков в деоккупированной Чернобаевке.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

«Легендарная Чернобаевка. Как выглядит разгромленная российская военная база. Именно здесь полностью уничтожен штаб 20-й мотострелковой дивизии москальни вместе с комдивом», - говорится в сообщении.

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