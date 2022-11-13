ВСУ разгромили штаб 20-й мотострелковой дивизии РФ в освобожденной Чернобаевке

ВСУ разгромили штаб 20-й мотострелковой дивизии РФ в освобожденной Чернобаевке2
- 13.11.2022, 11:01
- 8,888
Появилось видео уничтоженной вместе с командиром дивизии базы оккупантов.
Украинские воины показали груду уничтоженной техники российских захватчиков в деоккупированной Чернобаевке.
Об этом сообщает Стратком ВСУ.
«Легендарная Чернобаевка. Как выглядит разгромленная российская военная база. Именно здесь полностью уничтожен штаб 20-й мотострелковой дивизии москальни вместе с комдивом», - говорится в сообщении.