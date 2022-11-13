Александр Коваленко: Войска РФ готовят «жест доброй воли» на Луганщине 13.11.2022, 12:38

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ВСУ могут освободить территорию от Сватово до Старобельска.

До конца года российские оккупанты сделают «жест доброй воли» на Луганщине. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Этот «жест доброй воли» может быть таким масштабным, как в Харьковской и Херсонской областях.

«Считаю, что до конца 2022 года они будут вынуждены бежать из Сватово вплоть до Старобельска, и тем самым будет освобождена значительная часть Луганщины», - сказал Александр Коваленко.

Он также добавил, что украинские военные смогут освободить левый берег Херсонской области, юг Донецкой области и Крым.

«Освобождение юга - левобережной Херсонщины, юга Донетчины, и, конечно, временно оккупированного Крыма будет происходить именно через Запорожскую область. Но это произойдет не раньше 2023 года», - добавил обозреватель.

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