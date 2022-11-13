ВСУ значительно продвинулись в районе Бахмута 5 13.11.2022, 17:02

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Украинские боцы смогли занять все стратегические локации под контролем оккупантов.

Украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Об этом рассказал в соцсетях военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов.

Наши защитники смогли занять все стратегические локации и пункты, которые ранее были под контролем оккупантов.

«Условно говоря, где стояли роты нашего батальона, где сидели в окопах на первой линии обороны, а сейчас эти окопы и блиндажи считаются тылом. То есть, если враг тогда от нас был условно через поле, то сейчас по 3-5 км продвинулись ВСУ. Благодаря нашим штурмовикам, которые сделали сверхважный, смелый шаг, и выбили врага с тех позиций», - сказал Фирсов.

Он также отметил, что под Бахмутом до сих пор продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты обстреливают город «Градами».

«Там сейчас нет ни одного микрорайона, куда бы не прилетали вражеские ракеты», - рассказал военный.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута

«Поэтому район Соледара будет сейчас одним из горячих, или, возможно, – самым горячим направлением», – добавил Фирсов.

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