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Карбалевич: Окружение Лукашенко понимает, что он поставил на лузера

  • 14.11.2022, 8:47
Карбалевич: Окружение Лукашенко понимает, что он поставил на лузера
Валерий Карбалевич

Не случайно госСМИ практически не комментируют взятие Херсона.

Взятие украинской армией Херсона – важное событие российско-украинской войны. По нескольким причинам, пишет политолог Валерий Карбалевич для sn-plus.com.

Во-первых, это второй важный успех Украины в ходе войны после освобождения Харьковской области. Он говорит о переходе стратегической инициативы к украинской стороне. Уход российских войск на левый берег Днепра означает, что Россия отказывается от планов наступления на юге Украины в сторону Одессы и переходит в обороне.

Во-вторых, Херсон – единственный областной город Украины, который взяли россияне с начала войны 24 февраля. Можно сказать, единственный заметный военный успех российской армии. И вот теперь он нивелирован. Это важная психологическая победа украинцев.

В-третьих, эта победа одержана через полтора месяца после того, как в России была объявлена мобилизация, призванная переломить ситуацию на фронте. Результат оказался пока, на данный момент, противоположный. Мобилизация не вызвала в России патриотического подъёма, а повлекла за собой достаточно массовое бегство из страны мужчин призывного возраста. Правда, не вызвала и массового протеста. Но в итоге российские власти получили все негативные последствия мобилизации, но не обрели позитивных в виде побед на фронте.

В-четвертых, падение Херсона произошло после того, как прошли так называемые «референдумы» о присоединении к России четырех украинских областей, включая Херсонскую. На церемонии подписания договоров о присоединении Путин заявил, что жители оккупированных регионов Украины «становятся нашими гражданами — навсегда». Более того, это расширение российской территории закрепили в Конституции РФ. И что теперь с этим делать? Снова менять Конституцию?

В итоге мы можем говорить об определенной деморализации политического класса России. В значительной мере это обусловлено тем, что в самом начале войны пропагандой была чрезмерно завышена планка ожиданий. В шовинистических кругах России уже началась критика Путина. В частности, это делает известный идеолог российской империи Александр Дугин. Отказ Путина ехать на саммит G20 очень симптоматичен. Ибо он там оказался бы в очень некомфортной среде.

За всеми этими событиями с грустью наблюдают белорусские власти. Не случайно государственные СМИ практически не комментируют падение Херсона. Мысль о том, что Лукашенко поставил на лузера в этой войне, думаю, уже начинает приходить в голову его ближайшего окружения.

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