В России бьют тревогу из-за белорусского цемента 14.11.2022, 9:52

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Российские цементные заводы могут остановиться.

Рост импорта цемента в Россию вызывает опасения участников рынка. Об этом рассказывается в материале РБК. Дальнейший рост поставок из-за рубежа может привести к остановке нескольких российских заводов.

СМИ ссылается на данные аналитической компании СМПРО, которая утверждает, что по итогам десяти в Россию было ввезено 1,27 млн т белорусского цемента, что на 11% больше, чем в прошлом году. В сентябре-октябре прирост импорта составил 61%. Всего было ввезено 434,1 тыс. т. На долю нашей страны, по данным отчета, приходится 70% импорта.

Минпромторг и ФТС России не подтверждают подобной динамики. Надо отметит, что таможенная статистика по отдельным позициям скрыта. Вместе с тем, в ФТС признали, что часть поставок может не отражаться в таможенных документах, так как продукция в рамках ЕАЭС поставляется без декларирования.

По информации СМПРО, поставки в Россию нарастили Белорусский цементный завод и «Кричевцементношифер». Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь рассказал РБК, что связывает рост поставок из Беларуси с санкциями, которые были введены ЕС. По его мнению, продажи белорусского цемента также растут из-за скидок, предоставляемых предприятиями. Белорусский цемент предлагает на 5% и более дешевле рынка, кроме того, применяются инструменты отсрочки платежа. В российском отраслевом объединении «Союзцементе» также указывают на большую господдержку белорусских заводов.

Председатель правления «Союзцемента» Владимир Шматов указывает на рост складских запасов у некоторых российских производителей.

По оценке СМПРО, дальнейшее увеличение импорта цемента в 2023 году может привести к закрытию нескольких заводов в РФ.

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