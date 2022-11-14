Армия Украины на Луганщине освободила уже 12 населенных пунктов 14.11.2022, 10:13

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Идут ожесточенные бои.

Силы обороны Украины в Луганской области освободили уже 12 населенных пунктов. Территории возвращаются с трудом – у оккупантов РФ было время, чтобы подготовиться и свезти огромное число мобилизованных россиян. Российская армия, ее мобилизованные и зеки постоянно обстреливают Белогоровку, от села осталась только территория. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Украины Сергей Гайдай.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что согласно официальным данным Генштаба, армия Украины на Луганщине освободила уже 12 населенных пунктов.

«Если посмотреть на карту и информацию Генштаба, то уже официально у нас 12 населенных пунктов», - сказал Гайдай.

По его словам, украинским защитникам очень тяжело возвращать территории в Луганской области. У оккупантов было время на подготовку – они свезли огромное количество мобилизованных лиц.

Глава ОВА отметил, что мобилизованные не являются профессиональными военными, у таких оккупантов плохое вооружение и подготовка. Однако это большое количество людей и они атакуют силы обороны Украины.

Сергей Гайдай подчеркнул, что войска РФ, мобилизованные и заключенные устроили тотальный обстрел Белогоровки. От села осталась только территория.

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