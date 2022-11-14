Зеленский приехал в Херсон
- 14.11.2022, 12:18
- 4,006
В освобожденном городе президент Украины обратился к ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в недавно освобожденный Херсон.
Об этом сообщает Reuters.
В ходе визита Зеленский поблагодарил НАТО и страны мира за поддержку Украины.
Также он обратился к военными со словами «движемся вперед» и «готовы к миру, миру для всей нашей страны».
11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.