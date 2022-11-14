Зеленский приехал в Херсон 14.11.2022, 12:18

4,006

Владимир Зеленский

В освобожденном городе президент Украины обратился к ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в недавно освобожденный Херсон.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе визита Зеленский поблагодарил НАТО и страны мира за поддержку Украины.

Также он обратился к военными со словами «движемся вперед» и «готовы к миру, миру для всей нашей страны».

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».