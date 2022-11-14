Наталья Радина: Белорусских политзаключенных нужно спасать 3 14.11.2022, 12:46

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Наталья Радина

У нас нет права на бездействие.

7-9 ноября в Вильнюсе прошел Всемирный конгресс свободы (World Liberty Congress). Он объединил борцов за свободу из 39 стран.

Беларусь на этом мероприятии представляли лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, известная журналистка Ирина Халип и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Наталья Радина рассказала, как прошел первый Всемирный конгресс свободы:

— Мероприятие было организовано лидерами оппозиции из Венесуэлы, России и Ирана. Это Леопольдо Лопес, Гарри Каспаров, Маси Алинеджад. Главным образом в конгрессе принимали участие правозащитники, бывшие политические заключенные, журналисты.

Чрезвычайно, на мой взгляд, важное мероприятие, потому что мы смогли услышать людей, которые прошли через репрессии в своих странах, которые борются за права человека, пытаются найти эффективные методы изменения ситуации и борьбы с диктатурами. Я очень надеюсь, что этот конгресс перейдет к созданию постоянно действующей организации, потому что, как показало это мероприятие, очень важно появление международной структуры, которая будет эффективно противостоять усилению диктаторских режимов в мире.

К сожалению, мы наблюдаем, что традиционные международные правозащитные организации часто превращаются в бюрократические институты и неэффективно отстаивают права людей. Мы это видим даже в спорах относительно определения статуса политзаключенного. Здесь крайне важно, что Всемирный конгресс свободы объединяет борцов за свободу, которые сами прошли через тюрьмы, реально знают, что такое диктатура и понимают, что принципиально важно с ней бороться.

— Какие темы вам удалось поднять на конгрессе?

— Очень важно, что мы с Андреем Санниковым смогли поднять тему белорусских политзаключенных. Обсуждались эффективные стратегии по освобождению людей из тюрем. Мы могли обмениваться опытом, потому что какие-то стратегии применялись у нас в стране, какие-то — в других странах и это было крайне полезно.

Тема белорусских политзаключенных, которую удалось поднять, конечно же, одна из самых болезненных. Тут надо признать, что во время войны, развязанной режимами Путина и Лукашенко против Украины, тема политзаключенных в Беларуси ушла на задний план.

Это на самом деле огромная проблема, потому что в белорусских тюрьмах находятся от 4 до 5 тысяч узников совести и условия содержания у них просто чудовищные. В тюрьмах находятся очень много и инвалидов, и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и онкобольных. Если учесть, в каких условиях они удерживаются, мы можем смело говорить о пытках. Есть угроза, что некоторые политзаключенные просто не выйдут из тюрем живыми.

Например, Павел Кучинский, который на днях отметил в тюрьме 28-летие. У него четвертая стадия рака. Понятно, что в тюрьме лечение невозможно. Тут важно отметить, что в Беларуси нет ни одной больницы для заключенных. Мы знаем, что этот парень сегодня «проходит лечение» даже не в палате, а в камере следственного изолятора МДВ на улице Володарского в Минске.

В центре внимания была судьба активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, которая удерживается в тяжелейших условиях в колонии для женщин-рецидивисток. Ее постоянно сажают то в карцер, то в помещение камерного типа. В поддержку Полины выступили известные правозащитники из Турции и Ирана — Энес Кантер Фридом и Маси Алинеджад.

Обсуждалась судьба лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого, который около двух лет находится в заключении, а также лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, который за годы правления Лукашенко провел в тюрьмах более десяти лет и сейчас содержится в тяжелейших условиях в Глубокской колонии.

Говорилось о трудности борьбы белорусов, чьи родные оказались в тюрьмах. В Беларуси стали арестовывать жен узников совести. Также мы говорили о возросшей ответственности диаспор за судьбы политзаключенных. Акции солидарности с узниками совести необходимо проводить ежедневно, нужно обращаться к западным правительствам и требовать от них реальных действий по освобождению людей из тюрем. Мы, люди, которым удалось покинуть Беларусь, которые находятся в безопасности, не имеем права на бездействие. Мы можем сделать многое, чтобы спасти жизни людей в Беларуси.

— Насколько участники конгресса были осведомлены о ситуации в Беларуси?

— Безусловно, Беларусь называлась среди, скажем так, «передовых» стран, где нарушения прав человека носят массовый характер. Можем констатировать, что здесь мы одни из «лидеров» и ситуация в Беларуси хуже, чем в странах Средней Азии или Латинской Америки, представители которых присутствовали на конференции. Даже в России ситуация с заключенными, безусловно, тяжелая, но такого беспредела, который сегодня наблюдается в Беларуси, кажется, нет нигде.

Безусловно, этому надо противостоять, об этом надо говорить, об этом надо кричать, необходимо требовать от Запада обратить внимание на эту вопиющую ситуацию с правами человека в Беларуси, на ситуацию с фактическим убийством политзаключенных в белорусских тюрьмах, требовать введения более жестких санкций против режима Лукашенко, потому что, к сожалению, мы сейчас видим, что тема санкций в отношении лукашенковской Беларуси также отходит на задний план. Они не синхронизируются с санкциями, введенными против режима Путина. Это необходимо делать. Пока всего лишь ведутся разговоры, но реальных действий мы не видим.

Поэтому необходимо, во-первых, ужесточать эти санкции в отношении режима Лукашенко, требуя немедленного освобождения всех политических заключенных. Во-вторых, отслеживать исполнение этих санкций. И также вводить вторичные санкции против стран, которые помогают диктаторскому режиму обходить введенные ограничения.

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