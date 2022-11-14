Дерзкая атака ВСУ заставила превосходящие силы оккупантов бежать с поля боя 2 14.11.2022, 13:03

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Сопротивления практически не было.

Украинские военные настолько дерзко штурмуют укрепления российских захватчиков, что застигнутые врасплох подразделения ВС РФ бегут с поля боя, не оказывая практически никакого сопротивления, пишет «Новое время».

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, бойцы ВСУ столь стремительно врываются на вражеские позиции, что перепуганные оккупанты начинают убегать, несмотря на свое значительное численное превосходство.

При этом украинских военных не останавливает ни колючая проволока, натянутая перед окопами, ни гранаты, которыми их пытались закидывать россияне.

Просто БМП і відділення піхоти. На закріплені позиції росіян

В атаку, яка такою відчайдушною може і не мала б бути, але наші воїни змогли. Рішучістю, застати в зненацька, щоб ворог просто втік

Люто аплодую звитязі наших козаків. Кацапи не можуть зрозуміти нічого, і просто тікають pic.twitter.com/K4OJYeAkEn — Капітан Прайс (@Price_Cap_UA) November 13, 2022

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