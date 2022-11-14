Американец из списка Forbes ликвидирует свой бизнес в Беларуси 14.11.2022, 16:33

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Фото: dev.by

Крупные IT-компании одна за другой покидают белорусский рынок.

Речь идет о занимающем 984-е место в мировом рейтинге миллиардеров Питере Гасснере (состояние — $3,1 млрд), который является основателем и акционером разработчика IT-продуктов для фармацевтической отрасли Veeva Systems, пишет officelife.media

В 2019 году Veeva за $430 млн приобрела другую американскую IT-компанию, работающую с клиентами в области здравоохранения, — Crossix Solutions. В ее состав входил центр разработки в Минске, открытый в 2018 году. Местный бизнес «Кроссикс Солюшнз Бай» с 2019 года являлся резидентом Парка высоких технологий.

Veeva после начала военного конфликта России и Украины первоначально сохранила офис в Минске, но, как выяснилось, с мая текущего года «Кроссикс Солюшнз Бай» находится в процессе ликвидации.

Ранее сообщалось, что с белорусского рынка уходит еще одна крупная IT-компания с американским капиталом — Ciklum, владельцем контрольного пакета которой является другой бизнесмен из списка Forbes — Джордж Сорос (246-е место и $8,6 млрд).

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