В Минске начали снимать вывески «МакДональдса» 15 14.11.2022, 17:36

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В течение нескольких недель рестораны сети сменят название.

На снятый логотип «МакДональдса» и вывеску «МакКафе» обратил внимание блогер «Кокобай». Речь идет про «МакДональдс» на Шаранговича, 23.

— Ушла эпоха… Мы будем помнить твои тройные чизы после пятницы, дымный Биг Тейсти и двойные макмаффины с яйцом в 8 утра по пути в аэропорт, — написал блогер. — Минус вывеска на Шаранговича, 23! Первый «Мак», спустивший флаг.

Напомним, на днях стало известно, что «МакДональдс» в Беларуси закрывается. Теперь рестораны будут работать под брендом «Вкусно — и точка». Это должно произойти в течение нескольких недель. Бренд появился в России летом 2022 года, когда там закрылся «МакДональдс». Но новый фастфуд открылся далеко не во всех локациях, где до это был «МакДональдс». Формально «Вкусно — и точка» принадлежит российскому бизнесмену из регионов Александру Говору.

Белорусский же «МакДональдс» управляется компанией «КСБ Виктори Рестораны», которая контролируется влиятельным бизнесменом из Казахстана Кайратом Боранбаевым. Его в Казахстане весной 2022 года задержали и направили в СИЗО по подозрению в хищении. Боранбаев — родственник Нурсултана Назарбаева.

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