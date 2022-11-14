Показанный Лукашенко под видом белорусского китайский ноутбук обещают «производить» в декабре 8 14.11.2022, 20:55

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Будут переклеивать наклейки?

Стало известно, что серийное производство ноутбуков «Горизонт» начнется в декабре 2022 года. Об этом заявил генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко, пишет БелТА.

Напомним, речь идет о китайском ноутбуке компании Lenovo, который 1 сентября текущего года показал Александр Лукашенко на открытом уроке. Чуть позже была озвучена стоимость ноутбука - от 1300 рублей.

Гендиректор предприятия «Горизонт» отметил, что работа ведется под заказ.

- В декабре начинается серийное производство ноутбуков. Мы работаем под заказ. Сейчас формируем портфель заказов на следующий год. В следующем году выпустим более 80 моделей, - сказал Предко.

Он добавил, что удастся практически закрыть весь сегмент - от экономверсии до престижных и элитных.

- Мы вполне сегодня можем и умеем это делать, даже игровые компьютеры, мониторы игровые, которые требуют особого качества, быстроты перемещения картинки, - подчеркнул Предко.

Гендиректор уточнил, что на текущий момент декабрьский заказ уже сформирован.

- В первую очередь мы будем поставлять в страны СНГ, учитывая сертификацию и требования, - сообщил Предко.

Он также выразил уверенность в том, что «белорусский» ноутбук найдет своего потребителя.

- Он будет не хуже, чем те, что сегодня представлены. На полках сегодня не хватает компьютерной техники, поэтому он вполне будет замещать то, чего не хватает или не поступает. Я могу вас точно уверить, что он будет соответствовать всем мировым современным стандартам. И он соответствует, - обратил внимание Предко.

И добавил, что ноутбук внимательно осмотрели эксперты и можно сказать о том, что он будет соответствовать всем требованиям даже самых избирательных потребителей.

Кроме того, Предко рассказал, что удалось запатентовать букву «Н», которая располагается на ноутбуке.

- Мы запатентовали новый символ - букву Н. Суть ее - синергия двух сторон - производителя и потребителя, - пояснил Предко.

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