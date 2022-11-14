ЕС готовит новую долгосрочную стратегию отношений с РФ 2 14.11.2022, 21:30

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Ключевым принципом будет обозначена «изоляция» России.

Евросоюз готовит новую долгосрочную стратегию отношений с Россией, в которой ключевым принципом будет обозначена «изоляция» РФ, сообщает Politico со ссылкой на проект документа, который начинают обсуждать дипломаты в Брюсселе.

Новая стратегия заменит действовавшую с 2016 года, которая содержала такие пункты как «частичное взаимодействие» с Россией по вопросам борьбы с терроризмом и «поддержка контактов людей».

Из обновленного документы эти тезисы изъяты. Отныне целью ЕС называется «международная изоляция России, введение и применение ограничительных мер», а также «предотвращение их нарушения».

Кроме того, ЕС намерен добиваться «привлечения к ответственности» России за военные преступления, более «тесно сотрудничать с НАТО» и укреплять средства защиты от кибератак и распространения дезинформации в интернете, говорится в документе.

«Возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно» до тех пор, пока она нарушает международное право, подчеркивается в стратегии. По словам источников Politico, страны Прибалтики выступали за более жесткие формулировки формулировок, но пока согласован компромиссный вариант, который устроил Германию.

Документ - ключевую внешнеполитическую доктрину по отношениям с некогда крупнейшим поставщиком энергоресурсов для Евросоюза - главы МИД ЕС начали обсуждать в понедельник на встрече в Брюсселе. Итоговое согласование документа может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

С 12 сентября, напомним, Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Стоимость визы выросла с 35 до 80 евро, для заявки требуются дополнительные документы, а время рассмотрения запроса увеличено до 15–45 дней.

Шесть стран ЕС - Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша - полностью закрыли границы для россиян. Въехать в эти страны могут только граждане РФ, посещающие родственников, а также диссиденты, водители фур и дипломаты. Сохраняется возможность въезда по гуманитарным соображениям, но каждый такой случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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