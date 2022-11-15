В Китае вспыхнули антиковидные бунты
- 15.11.2022, 3:14
Видеофакт.
В Гуанчжоу на юге Китая вспыхнули народные бунты против антиковидных ограничений.
Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на видео в сети.
Десятки людей вышли на улицы района Хайчжу с протестом против политики властей страны по борьбе с коронавирусом.
Разъяренные жители начали сносить баррикады, которые соорудили из-за новой волны Соvid-изоляции.
СМИ сообщают, что правительство направило вооруженных правоохранителей для подавления массовых беспорядков.
В конце октября в Гуанчжоу власти города «опечатали» ряд улиц и кварталов, людям запретили выходить из своих домах из-за очередной вспышки Covid-19. Миллионы людей оказались заблокированными.
По информации Управления здравоохранения КНР, количество новых случаев болезни коронавирусом увеличилось во многих городах, однако эпицентр заражения Covid-19 пришелся на глобальный производственный центр - Гуанчжоу.
Так, в столице провинции Гуандун ежедневно фиксируют более 2 тыс новых случаев коронавируса.