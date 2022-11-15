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В Китае вспыхнули антиковидные бунты

  • 15.11.2022, 3:14
В Китае вспыхнули антиковидные бунты

Видеофакт.

В Гуанчжоу на юге Китая вспыхнули народные бунты против антиковидных ограничений.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на видео в сети.

Десятки людей вышли на улицы района Хайчжу с протестом против политики властей страны по борьбе с коронавирусом.

Разъяренные жители начали сносить баррикады, которые соорудили из-за новой волны Соvid-изоляции.

СМИ сообщают, что правительство направило вооруженных правоохранителей для подавления массовых беспорядков.

В конце октября в Гуанчжоу власти города «опечатали» ряд улиц и кварталов, людям запретили выходить из своих домах из-за очередной вспышки Covid-19. Миллионы людей оказались заблокированными.

По информации Управления здравоохранения КНР, количество новых случаев болезни коронавирусом увеличилось во многих городах, однако эпицентр заражения Covid-19 пришелся на глобальный производственный центр - Гуанчжоу.

Так, в столице провинции Гуандун ежедневно фиксируют более 2 тыс новых случаев коронавируса.

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