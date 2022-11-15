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Зеленский в яркой речи на саммите G20 предложил украинскую «формулу мира»

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  • 15.11.2022, 9:31
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Зеленский в яркой речи на саммите G20 предложил украинскую «формулу мира»
Владимир Зеленский
фото: president.gov.ua

Главные тезисы и видео обращения.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в режиме онлайн. Глава государства в своем обращении к участникам «Большой двадцатки» заявил, что наступило время прекратить разрушительную войну России в Украине.

РБК-Украина собрало главные заявления Зеленского на саммите G20.

Обращение онлайн

Зеленский заявил, что война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

«Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами», - сказал Зеленский.

Президент призвал мировое сообщество "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии.

«Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями», - заявил он.

Выступая на саммите, Зеленский заявил, что Минска-3 не будет.

«Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации.Не будет никаких «Минсков-3», которые Россия нарушит сразу после заключения», - отметил он.

Лидер страны призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

При этом Зеленский хочет бессрочного зернового соглашения и добавить порты Николаев и Ольвия.

«Украина с июля экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия морским путем. Можем нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно. Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области», - сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Россией, это «всех на всех».

По словам Зеленского, в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, депортированные оккупантами.

«Пожалуйста, выберите свой путь лидерства - и вместе мы обязательно реализуем формулу мира», - сказал президент Украины.

Формула мира Зеленского

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Владимир Зеленский подтвердил участие Украины в саммите «Группы двадцати» за несколько дней до его начала.

«Мы ответим на большое количество вопросов, которые звучат сейчас, публично ответим, чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает», – подчеркнул Зеленский.

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