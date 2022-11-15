В Китае нашли потерянный древний медицинский трактат 2 15.11.2022, 11:30

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Оказалось, секретные рецепты передавали из поколения в поколение в одной семье.

В 743 году император Японии пригласил китайского монаха Цзяньчжэня (японский вариант имени — Гандзин) посетить острова, чтобы утвердить там буддизм. Для преодоления Восточно-Китайского моря Цзяньчжэню потребовалось десять лет и пять попыток. Чиновники Страны восходящего солнца не были в восторге от решения императора и всячески препятствовали поездке, пишет Naked science.

Цзяньчжэнь, портрет японского художника XV века / ©The Metropolitan Museum of Art

Порой вмешивались и стихии: корабли попадали в штормы, не доходя до Японии, сворачивали к материку. За время десятилетнего пути монах подхватил инфекцию и ослеп, но все же 20 декабря 753 года прибыл в Кагосиму. Оттуда он отправился в Нару (там располагался тогда двор правителя), где его милостиво принял император.

Китайских монах десять лет добирался до Японии. На карте обозначено, каким непростым путем он это делал / ©Shihui Liu et al.

Последующие десять лет, до самой смерти, Цзяньчжэнь был ключевой фигурой в продвижении буддизма в Японии: он основал школу Риссю, одну из шести ранних буддийских школ. Но монах принес на острова не только духовные практики.

Он также передал свои фармакологические и медицинские знания, в том числе книгу, известную как «Тайный рецепт Цзяньшаньгэна» (священника Цзяньчжэня). В этой работе содержалась информация о 36 видах растительных лекарств, каждое из которых обладало различным фармакологическим действием, а также рецепты различных комбинаций для лечения разнообразных заболеваний.

О том, что монах передал японцам рукопись своего трактата, нам известно из японских текстов. В некоторых из них сохранились фрагменты «Тайного рецепта». Но сама книга считалась утраченной.

Группа японских и китайских исследователей захотела посмотреть, какое влияние этот текст оказал на современные методы лечения травами. В процессе работы они обнаружили, что этот текст недавно был опубликован в Китае — правда, издатель не был в курсе, что именно он опубликовал. Результаты исследования представлены в статье для журнала Compounds.

Ученые выяснили, что перед тем как Цзяньчжэнь отправился в Японию, он передал те же рецепты своему ученику — монаху по имени Линъюнь. Прямых потомков у буддийского монаха по понятным причинам не было, поэтому рукопись хранилась в семье его родственников на протяжении 52 поколений.

Хотя некоторые знания из «Тайного рецепта» утрачены, новая публикация содержит 766 из 1200 оригинальных рецептов из текста VIII века. Любопытно, что медицинский трактат учит готовить не только пилюли, порошки и мази, но еще содержит рецепты супов и рисового вина — как общеукрепляющих средств.

Цзяньчжэнь давал наставление не только по поводу смешивания ингредиентов, а и по их правильному подбору. В работе сказано: «Из этой книги мы знаем, что необходимо выбирать высококачественные лекарственные материалы, приятные на ощупь и вкус, не использовать альтернативные лекарственные материалы, выбирать травяные лекарства правильного происхождения и сезонные. Каждое лекарство должно быть тщательно определено с помощью глаз, носа, облизывания языком, ощупывания руками».

Когда Цзяньчжэнь приехал в Японию, он привез с собой из Китая различные традиционные ингредиенты: мускус, агаровое дерево, канифоль, мастичное (фисташковое) дерево и еще много чего, включая мед и сахарный тростник. Эти и другие компоненты легли в основу 36 травяных лекарств, которые составляют основу травяной лечебной практики в Японии, известной под названием кампо.

Эта практика не считается чисто народной медициной: она достаточно глубоко интегрирована в современную систему здравоохранения Японии. Препараты кампо назначают наряду с современными лекарствами, и расходы на них покрываются национальным медицинским страхованием.

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